Бизнес-омбудсмен попросил главу УФСИН Москвы обеспечить медпомощь беременной заключенной

МОСКВА, 29 июля./ТАСС/. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов обратился к начальнику УФСИН России по Москве Сергею Морозу с просьбой обеспечить дополнительный медосмотр для беременной женщины, содержащейся в СИЗО №6 в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе омбудсмена.

"В рамках взаимодействия с Общественной наблюдательной комиссией города Москвы уполномоченным получена информация о проблемах, с которыми обратилась Краснихина Е. Н., обвиняемая в совершении преступления в сфере экономической деятельности и содержащаяся в следственном изоляторе №6 по городу Москве. Она заявила о плохом самочувствии и необходимости дополнительного медицинского обследования и лечения, связанного с неблагоприятным течением беременности", - сказано в обращении Титова к Морозову, с текстом которого ознакомился ТАСС.

Бизнес-омбудсмен в обращении к главе УФСИН по Москве подчеркнул, что в соответствии с законом "Об основах охраны здоровья граждан в РФ" в случае невозможности оказания медицинской помощи в учреждениях уголовно-исполнительной системы заключенные под стражу имеют право на оказание помощи в государственных медицинских организациях за счет федерального бюджета. Под невозможностью оказания медпомощи понимается, в частности, отсутствие врача-специалиста соответствующего профиля или квалификации, оборудования или условий.

Также Титов напомнил, что ранее департамент здравоохранения города Москвы по обращению Краснихиной обеспечил возможность оказания ей медицинской помощи вне СИЗО. Об этом сообщили руководству СИЗО-6, однако сотрудники его медсанчасти отказывают заключенной в направлении в профильное медицинское учреждение.

"Принимая во внимание особую значимость соблюдения законных прав граждан, находящихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, прошу Вас оказать содействие в решении вопроса об организации оказания Краснихиной Е. Н. необходимой медицинской помощи в установленном порядке", - говорится в письме Титова.