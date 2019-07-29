В Петербурге назвали промежуточных лидеров голосования за название парка в центре города

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Общественная палата Санкт-Петербурга объявила промежуточных лидеров открытого голосования по названию для нового паркового пространства на набережной Невы в центре города. Ими являются варианты "Романовский", "Тучков буян" и "Петроградский".

"На сегодняшний день по названию нового паркового пространства проголосовало более 12 тыс. человек. На третьем месте - "Петроградский". На втором месте - "Тучков буян", оно три недели было на первом месте в голосовании. Группа активистов <…> вывела на первое место в голосовании - 23% голосов - название "Романовский", - сказал председатель комиссии палаты по сохранению историко-культурного наследия и туристической привлекательности Петербурга Дмитрий Шерих на расширенном заседании совета Общественной палаты города.

По его словам, в шестерку лидеров также вошли названия "Невский сад" (7% голосов), "Сердце Петербурга" (7%) и "Арт-парк" (6%). Он отметил, что в среднем сайт голосования, где все желающие могут высказать свое мнение и направить свои предложения, посещают около 2 тыс. раз в сутки. Наиболее активно голосуют люди в возрасте 25-34 и 45-54 лет. Около 69,5% пользователей составляют жители Петербурга и Ленинградской области.

Концепция создания новой культурной зоны - арт-парка с Дворцом танца Бориса Эйфмана на набережной Малой Невы вместо ранее запланированного на этой территории судебного квартала - была предложена врио губернатора Санкт-Петербурга Александром Бегловым в апреле и получила одобрение президента России Владимира Путина. В июле городские власти запустили онлайн-платформу для открытого обсуждения и голосования за название и инфраструктуру будущего арт-парка. Конкурс на разработку его концепции объявят до конца года.

Будущий арт-парк разместится на участке в границах проспекта Добролюбова, набережной Малой Невы, переулка Талалихина и западной границы площади Академика Лихачева. Прогулочная зона займет все пространство набережной между Биржевым и Тучковым мостами и продолжится до Петропавловской крепости. В арт-парке планируется построить подземный концертный, театральный, выставочный комплекс, а сверху - парк и Дворец танца Эйфмана.