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Илью Яшина арестовали на 10 суток за организацию митинга в Москве

Также ему инкриминируют организацию несогласованных акций 14 и 15 июля

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Щербинский суд Москвы арестовал на 10 суток председателя Совета депутатов московского муниципального округа "Красносельский" за организацию несанкционированной акции на Трубной площади 27 июля. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд признал Яшина виновным в преступлении по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга) и назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток", - сказала пресс-секретарь суда.

31 июля Троицкий суд Москвы рассмотрит вопрос о другом административном правонарушении, которое инкриминируется Яшину, по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (организация публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о его проведении). Ему вменяется организация несогласованных акции 14 и 15 июля.

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