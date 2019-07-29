Каноническая УПЦ назвала "важными словами" призыв Зеленского к церковному диалогу

КИЕВ, 29 июля. /ТАСС/. Каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) считает важным и необходимым заявление президента страны Владимира Зеленского, в котором он призвал предстоятелей церквей к диалогу. Об этом в понедельник сообщил управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний.

"Это важные и необходимые слова, поскольку вот уже несколько лет религиозная сфера Украины находится в состоянии огромной турбулентности. Ее сотрясают различные удары - как спланированные, так и вызванные эмоциями, которые подогреваются работой ряда недобросовестных СМИ", - отметил он в комментарии "Комсомольской правды в Украине". При этом священнослужитель уточнил, что имеет в виду принятие на Украине "антицерковных" законов, перевод общин УПЦ под другую юрисдикцию "на основании поддельных документов", информационные кампании против конкретной конфессии и другие явления, которые "подрывают межконфессиональный и общественный мир".

Митрополит подчеркнул, что "даже на этом фоне особняком стоит такое вопиющее беззаконие, как масштабная и системная кампания по рейдерскому захвату храмов канонической церкви". "В ее рамках наших верующих унижают, бьют, калечат, выбрасывая на улицу из тех храмов, которые они строили своими руками и в которые они вложили частичку своей души", - посетовал он. По его словам, подобные явления происходят и при новой власти, несмотря на позицию Зеленского. "К сожалению, они происходят даже сейчас, когда старая власть ушла и появилась надежда на стабилизацию ситуации", - отметил митрополит.

Управляющий делами УПЦ заверил в готовности к диалогу. "Конечно, мы не против диалога и не раз об этом публично заявляли. Но любой полноценный диалог может строиться только на доверии и отсутствии желания одной из сторон сломать своих оппонентов через колено", - пояснил он позицию канонической церкви. По его мнению, первым важным шагом на данном пути могло бы стать возвращение Украинской православной церкви всех захваченных у нее храмов. "Если прекратится попрание прав нашей паствы, если будет положен конец рейдерству, если нашей церкви вернут все захваченные у нее храмы, предпосылки для осуществления диалога обязательно появятся. Если же этого не произойдет, то любые хорошие слова о примирении так и останутся, к сожалению, всего лишь словами", - признал он.

Однако на фоне нынешней ситуации, когда захваты и прочие подобные виды давления продолжаются, отметил митрополит, "говорить о каком-то полноценном диалоге весьма и весьма сложно", но добавил, что УПЦ продолжает верить в лучшее.

28 июля, поздравляя украинцев с Днем крещения Руси, Владимир Зеленский призвал предстоятелей украинских церквей к диалогу, "чтобы вера объединяла, а не разделяла украинцев".