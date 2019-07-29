Защита Винника будет добиваться отмены решений об экстрадиции в США и Францию

По мнению Мусатова, в связи с тем, что в Греции произошли изменения в судебной системе, у Винника есть право на пересмотр всех ранее вынесенных судебных решений. Последнее решение судей в Салониках о продлении содержания россиянина на полгода не имеет отношения к сути обвинений, сказал защитник. "Это дело политическое абсолютно, это понятно", - подчеркнул он, обратив внимание на то, каким образом было по просьбе министра юстиции Греции продлено пребывание Винника под стражей. "Для этого был специально собран судебный совет, а у них по законодательству вообще невозможно обжаловать такое решение", - сказал Мусатов, подчеркнув, что защита тем не менее постарается подать апелляцию.

Верховный суд Греции ранее принял раздельные решения об экстрадиции Винника в США, во Францию и в Россию, но они не были исполнены. 11 июля 2019 года совет местного суда в Салониках в отсутствие самого обвиняемого и его адвокатов с прямыми нарушениями права на защиту принял решение продлить содержание россиянина под стражей еще на шесть месяцев - до 25 января 2020 года.

АФИНЫ, 29 июля. /Корр. ТАСС Юрий Малинов/. Защита россиянина Александра Винника, находящегося уже более двух лет в греческой тюрьме, будет добиваться полного пересмотра решений о его экстрадиции в США и Францию, учитывая изменившуюся законодательную базу в Греции. Об этом сообщил в понедельник корреспонденту ТАСС по телефону его адвокат Тимофей Мусатов.

При этом адвокат обратил внимание на тот факт, что с 1 июля в Греции вступили в силу новый уголовный и уголовно-процессуальный кодексы, назначены новый министр юстиции, новые прокуроры, новые руководители судейских органов. "Сейчас [по делу Винника] мы все заново делаем. Чистое поле, новые законы, все новое", - сказал Мусатов. "У нас появились основания по вновь открывшимся обстоятельствам и фактам пересмотреть все решения о его выдаче в Америку и во Францию, что мы собираемся сделать. Минюст Греции этот вопрос не решает, их решает суд, причем по каждой жалобе разный. У нас было более 20 дел, и каждое рассматривалось в разных судах. Во всех судах дела будут пересмотрены", - подчеркнул защитник.

Сходство дел Винника и Фирташа

Комментируя поданный 25 июля 2019 года прокуратурой США иск против Александра Винника и ныне не существующей интернет-биржи криптовалют ВТС-е с требованием выплатить компенсацию в размере $100 млн, Мусатов сказал, что, как стало очевидным для защиты, изначально команда американского спецпрокурора Мюллера организовала несколько дел параллельно, целью которых являлось получение доказательств о якобы участии России в выборах президента США Дональда Трампа. По мнению Мусатова, дело украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, экстрадиции которого из Австрии добиваются США, и дело Винника имеют сходство.

"Они схожи нарушением всех правил юрисдикции, отсутствием фактических обвинений, а также представлением фальсифицированных доказательств в деле об экстрадиции и одним и тем же мотивом, которым является получение показаний в подтверждение версии спецпрокурора Мюллера о вмешательстве Российской Федерации в предвыборный процесс Трампа. Вот этим дела очень похожи. И система, и схема ведения этих дел одинакова", - подчеркнул защитник.

"Фирташа обвиняют в том, что он якобы хотел коррумировать чиновников в Индии, причем тут Америка - непонятно, но тем не менее Америка запросила его выдачи", - сказал Мусатов, добавив, что Фирташу был предложен размен - показания в отношении России вместо уголовного преследования. "С формальной точки зрения эти дела крайне похожи и идут по одной схеме, ведутся одними и теми же организаторами. Подготовка документов для экстрадиции ведется не просто с нарушением каких-то норм, а с фальсификацией доказательств по делу со стороны обвинения", - подчеркнул адвокат.

Американские адвокаты готовы защищать Винника в США

"За эту ночь со мной связались несколько - более трех - адвокатских фирм и адвокатов из Соединенных Штатов, высказавших желание вести дело Винника в США. При этом часть из них работает с трамповской командой, мы это знаем. Это крайне интересно", - сказал Мусатов, отметив, что иск по делу "Соединенные Штаты против Винника" подписал калифорнийский прокурор, назначенный Трампом.

Дела Винника, Фирташа и утверждения американских спецслужб

Винник был задержан во время отдыха в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, где его обвиняют в отмывании от $4 до 9 млрд через ныне не существующую интернет-биржу криптовалют ВТС-е. В 2017 году Верховный суд Греции постановил выдать Винника в США, а в 2018 году он принял сначала решение о его экстрадиции в Россию по запросу российской прокуратуры, а потом - во Францию по выданному Парижем европейскому ордеру на арест. Сам Винник своей вины по обвинениям, выдвинутым Вашингтоном и Парижем, не признал и выразил согласие на экстрадицию в Россию.

25 июля Прокуратура США подала против Александра Винника и биржи криптовалют ВТС-е иск с требованием возместить $100 млн за нарушение положений закона о банковской тайне. Прокуратура требует от россиянина уплаты штрафа в размере $12 млн, а интернет-биржа криптовалют, в которой, по версии стороны обвинения, Винник занимал "высокую руководящую должность", должна выплатить $88 млн 596 тыс. 314.

25 июня 2019 года Верховный суд Австрии одобрил экстрадицию украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в США, где его обвиняют в причастности к даче взяток индийским чиновникам на сумму около $18,5 млн с целью получения прав на добычу полезных ископаемых в Индии, в том числе титановой руды. Часть изделий из этого металла, по утверждению властей США, была предназначена для некоей американской компании. По одной из версий, речь идет об авиастроительной корпорации Boeing. Министр юстиции и вице-канцлер Австрии Клеменс Яблонер разрешил экстрадировать украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в США, однако процесс выдачи олигарха отложен из-за апелляции его адвокатов.

Спецслужбы США приписывают России вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался почти два года бывший глава ФБР США Роберт Мюллер. 18 апреля Минюст США обнародовал его итоговый доклад, в котором спецпрокурор признал, что расследование не выявило сговора выигравшего выборы Трампа с Россией. Он утверждал при этом, что РФ пыталась оказывать воздействие на ход президентской избирательной кампании. Сам Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.