В бюджет на 2020 год дополнительно заложат средства на лечение редких заболеваний

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 29 июля. /ТАСС/. Средства в размере 10,5 млрд рублей предусмотрят в бюджете РФ на 2020 год для финансирования лечения еще пяти видов орфанных (редких) заболеваний. Они добавятся к списку, в который уже включены семь нозологий, сообщил в понедельник журналистам в Великом Новгороде член Совета Федерации от Новгородской области Сергей Фабричный.

"С 2020 года есть договоренность, что на федеральный уровень будут переведены еще пять видов редких или орфанных заболеваний. Для этого в бюджете РФ 2020 года будут заложены специально 10,5 млрд рублей", - сказал он, добавив, что пока за счет федерального бюджета осуществляется финансирование закупок лекарств для лечения орфанных заболеваний семи видов.

Как сообщила 23 июля на заседании Совета Федерации его спикер Валентина Матвиенко, с 2021 года лечение всех орфанных заболеваний может начать осуществляться за счет федеральной казны.

В конце июля 2018 года Совет Федерации одобрил закон о расширении перечня орфанных заболеваний, закупка лекарств для лечения которых обеспечивается за счет федерального бюджета. На тот момент из федеральной казны финансировалась покупка лекарств для лечения орфанных заболеваний, входящих в программу "Семь высокозатратных нозологий". Препараты по еще 24 нозологиям должны были закупаться за счет региональных бюджетов. Инициатива расширила программу "Семь нозологий" на еще пять наиболее затратных заболеваний.