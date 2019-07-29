Раскопки древнерусского городища начались в Ненецком АО

ТАСС, 29 июля. Археологи в понедельник начали раскопки древнерусского городища Кобылиха в районе Городецкого озера в 30 км от Нарьян-Мара в Ненецком автономном округе (НАО). Как рассказала ТАСС директор музея-заповедника "Пустозерск" Елена Меньшакова, работы смогут пролить свет на историю заселения этой территории русскими и на то, как происходило взаимодействие с местным населением.

"В 2000-е годы городище Кобылиха было открыто МАКЭ (Морская комплексная арктическая экспедиция), памятник открыл археолог Илья Борисович Барышев, он начал проводить работы, вскрыл небольшую площадь городища. Последний раз раскопки там проводились в 2013 году, памятник, что называется, недораскопанный. Мы надеемся, что сделанные там находки помогут по-новому взглянуть на историю заселения этой территории русскими и как происходило взаимодействие с местным населением", - сказала Меньшакова.

Это совместная экспедиция Коми научного центра Уральского отделения РАН, Пустозерского музея-заповедника и Ненецкого краеведческого музея. Городище датируется концом I - началом II тысячелетия нашей эры, то есть оно появилось задолго до создания Пустозерска - первого города на русском Севере в нижнем течении Печоры, который был основан в 1499 году. "Проведя исследования, мы сможем в том числе ответить на вопрос, почему в свою очередь было выбрано место для основания Пустозерска, который находился в этом же районе, - отметила собеседница агентства. - Это была зона контакта с местными жителями". В городище Кобылиха впервые на северо-востоке страны была найдена древнерусская домонгольская керамика.

Кобылиха была укрепленным поселением. "Об этом свидетельствуют остатки рвов и валов - доказано, что они здесь были", - добавила Меньшакова. По словам собеседницы, поселение располагалось в очень благоприятном месте. "Там боровинка, хороший беломошник, растут береза извилистая, можжевельник - это не тундра, - пояснила она. - Памятник находится на мысу - это специфика местных поселений, Пустозерск также располагался на мысу". Экспедиция продлится до 10 августа.