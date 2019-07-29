Полиция проводит проверку после нападения двух детей на магазин игрушек в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции проводят проверку после нападения двух несовершеннолетних на магазин в Екатеринбурге. По предварительным данным, они открыли стрельбу из игрушечного пистолета по продавцу, сообщил в понедельник ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Ранее Telegram-канал Baza опубликовал видео, согласно которому двое детей начали стрелять из якобы пневматического пистолета в сотрудницу магазина.

"По предварительным данным, двое мальчиков семи и восьми лет до этого неоднократно приходили в магазин, и продавцы заподозрили их в кражах. Когда работник магазина попыталась воспрепятствовать этому, дети не придумали ничего лучше, как открыть стрельбу из игрушечного пистолета, который априори не может причинить никакую травму. По итогам начавшейся проверки представители МВД примут обоснованное решение", - сказал он.

По словам Горелых, одного ребенка задержала продавец, второй убежал. "Сотрудники полиции из подразделений по делам несовершеннолетних Железнодорожного района Екатеринбурга сейчас проводят профилактическую работу как с самими подростками, так и с их родителями. Стрелка, скорее всего, поставят на профилактический учет", - отметил он.

Уполномоченный по правам ребенка Свердловской области Игорь Мороков отметил ТАСС, что также проведет проверку.