Дипломатическая академия отмечает 85-летний юбилей

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Дипломатическая академия МИД РФ - старейшее учебное заведение, готовящее специалистов в области международных отношений и международного права, - отмечает в понедельник свое 85-летие.

"В этом году 85 лет Дипломатической академии. В октябре хотим сделать большое праздничное заседание, - рассказал в беседе с корреспондентом ТАСС первый проректор вуза Сергей Алтунин. - Планируем провести на базе Министерства иностранных дел торжественное собрание, отметим лучших, организуем концерт и дипломатический прием".

По его словам, ожидается, что на торжествах будут присутствовать выпускники академии, многие из которых сейчас занимают высокие государственные посты не только в России, но и в других государствах.

Продолжает совершенствоваться

В качестве новшеств, которые введут в академии для повышения качества образования, Алтунин назвал дистанционные образовательные курсы. Кроме того, планируется возвратить в учебную программу курсы о тонкостях дипломатического этикета.

"Внедряем дистанционное образование. Можно закончить академию в рамках переподготовки по требованию в регионах, большой пласт работы проводится по переподготовке дипломатов, в том числе зарубежных выпускников, - обратил внимание собеседник агентства. - Хотим возродить обучение по основам протокола. У нас был курс лекций для жен дипломатов, послов, где им рассказывали про страну предстоящего пребывания и какие там [существуют] обычаи".

Такие курсы, по его словам, будут интересны и представителям бизнеса.

Первый проректор Дипакадемии рассказал, что многие из учащихся - обладатели президентских грантов, лауреаты премий мэра и правительства Москвы. "Качество преподавания довольно высокое, в этом году у нас был очень сильный выпуск в магистратуре. Студенты, приходя с английским языком, спустя шесть лет заканчивали Дипломатическую академию со знанием трех языков", - констатировал Алтунин, добавив, что учебное заведение активно сотрудничает с МГИМО МИД РФ и МГЛУ им. Мориса Тореза.

О вузе

29 июля 1934 года вышло постановление Оргбюро ЦК ВКП(б) об образовании Института дипломатических и консульских работников Народного комиссариата по иностранным делам (НКИД) СССР. На вуз тогда была возложена задача по подготовке секретарей полпредств, вице-консулов, атташе и референтов.

Сегодня в стенах ВУЗа обучается около 1,5 тыс. студентов по пяти направлениям: международные отношения, международное право, политология, юриспруденция и экономика.

За годы существования в академии проходили обучение многие видные советские и российские государственные деятели, в том числе посол СССР в США (в 1962-1986) Анатолий Добрынин, гендиректор ТАСС (1970-1978) Леонид Замятин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев, постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

В числе иностранных выпускников бывший президент Республики Кореи, лауреат Нобелевской премии мира 2000 года Ким Дэ Чжун, первый президент Киргизии Аскар Акаев и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.