Курские полицейские начали расследование после публикации видео с ребенком за рулем

ТАСС, 29 июля. Курские полицейские проводят административное расследование после публикации в соцсетях видеозаписи, на которой вместе с водителем за рулем автомобиля находился ребенок, в понедельник сообщается на сайте УМВД по Курской области.



"В УМВД России по Курской области возбудили административное расследование после опубликования в соцсетях видеоролика, где за рулем автомобиля вместе с водителем находится ребенок. Автомобиль передвигается в Курске по одной из улиц с интенсивным движением", - говорится в сообщении.



Водителю грозит штраф в размере 30 тыс. рублей, а также наказание за нарушение правил перевозки детей в размере 3 тыс. рублей.



Кроме этого, будет решаться вопрос о привлечении родителей, либо законных представителей ребенка к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по защите прав ребенка на его безопасность, поскольку ситуация угрожала жизни и здоровью ребенка.