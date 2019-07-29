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Курские полицейские начали расследование после публикации видео с ребенком за рулем

Владельцу автомобиля грозит штраф до 30 тыс. рублей

ТАСС, 29 июля. Курские полицейские проводят административное расследование  после публикации в соцсетях видеозаписи, на которой вместе с водителем за рулем автомобиля находился ребенок, в понедельник сообщается на сайте УМВД по Курской области.

"В УМВД России по Курской области возбудили административное расследование после опубликования в соцсетях видеоролика, где за рулем автомобиля вместе с водителем находится ребенок. Автомобиль передвигается в Курске по одной из улиц с интенсивным движением", - говорится в сообщении.

Водителю грозит штраф в размере 30 тыс. рублей, а также наказание за нарушение правил перевозки детей в размере 3 тыс. рублей.

Кроме этого, будет решаться вопрос о привлечении родителей, либо законных представителей ребенка к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по защите прав ребенка на его безопасность, поскольку ситуация угрожала жизни и здоровью ребенка. 

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