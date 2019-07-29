Ученые наноцентра Ulnanotech создадут тест для диагностики предракового состояния

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Компания "ТестГен" из Ульяновского наноцентра Ulnanotech начала разработку тест-системы для диагностики особого состояния клеток, при котором они имеют высокий риск мутации, приводящей к развитию злокачественных опухолей. Готовый к регистрации продукт специалисты компании намерены получить к концу 2019 года, сообщили в понедельник в Фонде инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП) Группы "Роснано".

"Компания "ТестГен" <...> приступила к разработке тест-системы для диагностики микросателлитной нестабильности в практической онкологии. Предполагается, что набор для анализа будет доступен для стандартных ПЦР-лабораторий. На регистрацию тест-системы планируется выйти к концу 2019 года", - говорится в сообщении. Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) - это один из методов молекулярно-биологической, или ДНК-диагностики.

Наличие микросателлитной нестабильности в клетках опухоли свидетельствует об их повышенной склонности к мутациям. Сейчас появляется все больше таргетных, то есть воздействующих только на клетки опухоли, противораковых препаратов, в том числе эффективных при наличии микросателлитной нестабильности. Расширение списка таких препаратов и показаний к их применению увеличивает потребность в оперативной и точной диагностике микросателлитной нестабильности.

Гендиректор ООО "ТестГен" Андрей Тороповский пояснил, что показания для назначения таргетного препарата имеются при любых сóлидных опухолях (сóлидными называют опухоли, развившиеся не из клеток кроветворной системы), которых выявляется более 500 тыс. в год. Однако, так как подобные лекарства очень дороги, нужен предварительный точный анализ, чтобы определить именно тех пациентов, для которых будут эффективны лекарства, назначаемые при микросателлитной нестабильности.

Кроме того, появление отечественной тест-системы для диагностики микросателлитной нестабильности решит проблему отсутствия в России официально зарегистрированных реагентов, необходимых для выявления этого особого состояние клеток. К тому же, по словам главы компании, используемые в мире реагенты требуют дорогостоящего оборудования и высококвалифицированного персонала. А разработка "ТестГен" рассчитана на широкий круг лабораторий, так как будет основана на стандартной ПЦР-диагностике.

Генеральный директор Ульяновского наноцентра Дмитрий Пак рассчитывает, что, когда тест-система "ТестГена" выйдет на рынок - ориентировочно в 2020-2021 годах, - противораковые препараты при микросателлитной нестабильности станут более распространенными и доступными, и анализ станет еще более востребованным.

О ФИОП

Фонд инфраструктурных и образовательных программ создан в 2010 году. Целью деятельности Фонда является развитие инновационной инфраструктуры в сфере нанотехнологий, включая реализацию уже начатых "Роснано" образовательных и инфраструктурных программ. Председателем правления фонда является председатель правления ООО "УК "Роснано" Анатолий Чубайс.