Минобрнауки РФ окажет поддержку научно-образовательным инициативам в Кабардино-Балкарии

НАЛЬЧИК, 29 июля. /ТАСС/. Министерство науки и высшего образования РФ намерено оказывать системную поддержку крупным научным экспериментам и научно-образовательным инициативам в Кабардино-Балкарии (КБР). Об этом заявил первый заместитель министра науки и высшего образования РФ Григорий Трубников в ходе совещания с научным и вузовским сообществами региона, которое состоялось в понедельник на базе Кабардино-Балкарского государственного университета (КБГУ) в Нальчике.

"Министерство [науки и высшего образования РФ] - это партнер университетов и научных центров, которые работают в КБР, партнер республики. Мы договорились с главой правительства и ректором КБГУ, что мы на системную основу наше взаимодействие поставим, организуем с тем, чтобы осуществлять поддержку крупных научных экспериментов и научно-образовательных инициатив, которые есть у республики, у университетов для того, чтобы реализовывать национальные проекты, которые объявил президент РФ", - сказал первый замминистра.

Трубников добавил, что в реализации национальных проектов должны принять участие научные сотрудники, преподаватели, исследователи, студенты. "Каждый из нас должен найти место в реализации нацпроектов и вместе реализовывать наши цели", - добавил он.

Во исполнение майского указа президента 2018 года были разработаны нацпроекты в 12 сферах: демография, культура, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, малый и средний бизнес, международная кооперация и экспорт. Их планируется реализовать до 2024 года.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 до 2024 года. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования. Куратором проекта назначена зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова, руководителем - министр просвещения РФ Ольга Васильева. К 2024 году планируется вовлечь в волонтерское движение не менее 20% россиян.

Национальный проект "Наука" предполагает, что к 2024 году Россия войдет в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки. В бюджет нацпроекта заложено 636 млрд рублей. До 2024 года будет обновлено 50% всей приборной базы.