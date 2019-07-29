Шведский премьер заявил, что не хочет обсуждать с США арест A$AP Rocky

СТОКГОЛЬМ, 29 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен считает, что он не должен обсуждать с президентом США Дональдом Трампом задержание в Стокгольме за драку рэпера A$AP Rocky. Об этом он заявил в понедельник в интервью газете Örnsköldsviks Allehanda , впервые комментируя свой телефонный разговор с хозяином Белого дома 20 июля.

"Я очень ясно дал понять, что шведская судебная система не подлежит обсуждению, это независимая судебная система, и не имеет значения, кто звонит или пишет в Twitter. Я горжусь существующей в Швеции правовой системой, в которой глава кабинета не может влиять на судебное разбирательство, - отметил Лёвен. - У меня нет причин вступать в диалог с Трампом по этому поводу".

Рэпер A$AP Rocky (настоящее имя - Раким Майерс) был арестован после концерта на фестивале хип-хопа Smash на стадионе в Стокгольме, драка произошла 30 июня. Шведская прокуратура приняла в четверг решение выдвинуть против Rocky и двух участников драки обвинения по подозрению в избиении, судебные слушания начнутся во вторник 30 июля. По версии рэпера, он невиновен, на него было совершено нападение и он был вынужден защищаться.

19 июля в Швеции побывал помощник госсекретаря США по консульским делам Карл Риш, который встретился с тремя задержанными американскими гражданами, а также с сотрудниками МИД и Министерства юстиции Швеции. Президент Дональд Трамп 20 июля обсудил вопрос задержания с премьер-министром Стефаном Лёвеном и заявил, что готов лично поручиться за Rocky. Трамп также выразил неудовлетворение в связи с бездействием премьера относительно разрешения сложившейся вокруг Рокки ситуации и призвал шведские власти отпустить рэпера на свободу.

По мнению Лёвена, повышенное внимание к этому делу со стороны Вашингтона не станет причиной ухудшения отношений между королевством и США в долгосрочной перспективе. Как подчеркнул премьер, у Швеции "есть все основания иметь и стремиться к хорошим отношениям с Соединенными Штатами".