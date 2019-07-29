В Великобритании установлен абсолютный температурный рекорд

ТАСС, 29 июля. Абсолютный рекорд летних температур, когда-либо регистрировавшихся в Соединенном Королевстве, был зафиксирован в четверг, 25 июля, в Ботаническом саду Кембриджа. Столбик термометра показал 38,7 градуса по Цельсию. Об этом сообщила в понедельник Метеорологическая служба Соединенного Королевства.

По данным синоптиков, предыдущее максимальное значение - 38,5 градуса - было достигнуто 10 августа 2003 года.

Из-за аномальной жары на прошлой неделе во многих европейских странах установились новые температурные рекорды. По последним данным, столбик термометра в Париже достиг отметки в 42,6 градуса Цельсия. В четверг в Нидерландах была зафиксирована температура в 40,4 градуса, 42,6 градуса - в ФРГ и 40,6 градуса - в Бельгии.

Ранее официальный представитель Всемирной метеорологической организации Клэр Нюллис заявила, что июль 2019 года может стать самым теплым в истории наблюдений за погодой и климатом.