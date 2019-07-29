Власти Ирака вернули более 170 артефактов, незаконно вывезенных из страны

ТАСС, 29 июля. Министр иностранных дел Ирака Мухаммед Али аль-Хаким передал Министерству культуры, туризма и по делам древностей страны более 170 артефактов, нелегально вывезенных с иракской территории. Об этом в понедельник сообщило агентство "Синьхуа", цитируя заявление представителя МИД республики.

По его словам, аль-Хаким передал в ведение Минкультуры "173 древних артефакта, возвращенных в Ирак из нескольких государств". Представитель ведомства указал, что "практически все возвращенные предметы были незаконно приобретены в Ираке и вывезены из страны нелегально".

В Ираке археологическими признано более 10 тыс. различных объектов, разбросанных по территории страны. Однако лишь единицы из них находятся под охраной специальных подразделений туристической полиции. На остальных же практически беспрепятственно действуют группы грабителей, которые продают найденные исторические ценности дилерам или напрямую переправляют артефакты за границу.