Военные и курсанты присоединились к борьбе с паводком в Амурской области

СВОБОДНЫЙ /Амурская область/, 29 июля. /ТАСС/. Военнослужащие Восточного военного округа и курсанты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища подключились к борьбе с паводком в Амурской области, где подтоплены 14 населенных пунктов. Основной фронт работ военных - возведение дамб на реке Зея в Благовещенске и городе Свободном, которые готовятся к приходу большой воды.

Заместитель начальника училища, начальник Благовещенского гарнизона полковник Сергей Галушка, как и многие местные жители, пережил не один паводок. Проезжая по улице Амурская, в беседе с корреспондентом ТАСС он вспоминает, как в 1950-х годах, будучи курсантом четвертого курса, плавал по областному центру на бронетранспортере.

С 2013 года, когда на Дальнем Востоке произошло одно из самых масштабных наводнений, полковник Галушка хранит тетрадь, в которую заносил данные об уровне воды в реках Зея и Амур. "Отличие в том, что сейчас Амур низкий, в 2013 году уровень воды в нем был выше. Эта разница может спасти город от сценария того года", - полагает офицер.

Он отметил, что в 2013 году в борьбе с паводком и его последствиями был задействован весь личный состав училища.

Из отпуска - на дамбы

В понедельник в укреплении дамбы на реке Зея в Благовещенске задействовано 60 курсантов второго курса. "Основание дамб состоит из крупного скальника (горная порода), чтобы его не размывало, курсанты укрепляют мешками с песчано-гравийной смесью", - поясняет полковник Галушка.

Ребята-второкурсники только вернулись из отпуска. Курсант Роман Приходько за 30 суток положенного отдыха успел заехать в Тамбовскую область к родственникам, также посетил место знаменитого танкового сражения под Курском. Вернулся в училище вчера, получил приказ - и вот уже с мешком на плечах.

"Сразу сюда, на помощь. Помогаем укреплять дамбу, наполняем мешки песком с гравием, грузим их в грузовик, затем укладываем в основание укрепления", - рассказывает курсант об алгоритме укрепления дамбы.

В Благовещенске от училища в работах на дамбе задействованы шесть "КамАЗов", которые подвозят песок, также в городе работает техника МЧС и местных властей.

Переменчивая река

В городе Свободный, который находится в 146 км от Благовещенска, кипит та же работа. Экскаваторы на песчаном карьере загружают грузовики, которые колоннами везут песок в три точки у дамбы. В двух местах военные наращивают высоту укрепления - река Зея уже поднялась до 7 м, ожидается, что подъем воды может продолжиться до 9 м. Также заделываются бреши в системе дамб, которая защищает железнодорожный мост.

На работах в Свободном задействованы более 100 человек: срочники, контрактники и офицеры путевого батальона из железнодорожной бригады, которая дислоцирована в Свободном.

"В одном месте мы обеспечили подъем дамбы на 2 м - здесь теперь безопасно. В другом запас составляет полтора метра, но, судя по уровню воды, нам удалось только выгадать время для того, чтобы продолжать наращивать высоту", - говорит старший инженер бригады майор Образцов.

По его словам, Зея переменчива, поэтому нужно быть готовым ко всему.

Всего в "КамАЗах" и мешках военные доставили на дамбы уже больше 6 тыс. кубометров песка. Работы в Свободном ведутся почти без перерыва, группы военнослужащих меняют друг друга, перерыв делается только на прием пищи и сон. Помогать гражданскому населению служащие путевого батальона будут до тех, пока вода не пойдет на спад.

По данным правительства Амурской области, порядка 280 человек в понедельник были эвакуированы из-за паводков, вызванных сильными дождями. В общей сложности из подтопленных населенных пунктов Приамурья эвакуировано порядка 2 тыс. человек, более 600 из них находятся в пунктах временного размещения. Остаются подтопленными 14 населенных пунктов, 584 жилых дома, 820 приусадебных участков. Воздушными судами авиабазы жителям, попавшим в зону подтопления, были доставлены 950 литров воды, тонна продуктов питания, 200 литров горюче-смазочных материалов.