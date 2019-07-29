СМИ: памятник патриарху Алексию II могут установить в церкви в эстонском городе Йыхви

ТАЛЛИН, 29 июля. /ТАСС/. Памятник Патриарху Московскому и всея Руси Алексию II (1929-2008) может быть создан на территории Богоявленской церкви в эстонском городе Йыхви, в которой в свое время Алексий служил настоятелем. С соответствующим предложением выступила инициативная группа жителей Йыхви, сообщил телеканал ETV+ в понедельник.

"В Йыхви было не так много значимых людей, - заявил один из авторов инициативы Владислав Наумов. - А стать Патриархом Московским и всея Руси - это крайне редкий случай и для человека, который начал свой жизненный путь отсюда. Отметить это я считаю важным".

Памятник может быть воздвигнут в будущем году, когда исполнится 70 лет со времени, когда Алексий начинал службу в Йыхви. Эскиз памятника разработал архитектор Александр Литвинов. Предполагаемая стоимость монумента составит €50 тыс. Средства на возведение памятника инициативная группа намерена найти с помощью сбора пожертвований.

Ранее власти Йыхви обсуждали возможность посмертного присуждения Алексию II звания почетного гражданина города.

Алексий II (в миру - Алексей Михайлович Ридигер) родился в Таллине 23 февраля 1929 года. С 1950 по 1957 год будущий патриарх служил настоятелем в Богоявленской церкви в Йыхви, с 1961 по 1986 год - управлял Таллинской епархией. Ему удалось спасти от закрытия Пюхтицкий монастырь, который власти хотели превратить в дом отдыха, и не допустить того, чтобы находящийся в Таллине Александро-Невский собор был превращен в планетарий.

В 1986 году Алексий был назначен митрополитом Ленинградским и Новгородским. В 1990 году избран поместным собором Русской православной церкви Патриархом Московским и всея Руси. Его служение продолжалось почти двадцать лет до кончины в декабре 2008 года.