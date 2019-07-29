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Конюхов отправляется на ледоколе на Северный полюс писать картину

Пейзаж планируется представить в 2020 году на персональной выставке
Федор Конюхов Игорь Подгорный/ТАСС
Описание
Федор Конюхов
© Игорь Подгорный/ТАСС

МУРМАНСК, 30 июля. /ТАСС/. Российский путешественник Федор Конюхов во вторник отправляется на атомном ледоколе "50 лет Победы" на Северный полюс, где намерен написать пейзаж. Картину планируется представить в 2020 году на персональной выставке в Центральном выставочном зале "Манеж" в Москве.

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"На полюсе мы будем стоять в течение дня, планирую написать картину с натуры - торосы, небо", - сказал ТАСС Конюхов. Недавно у путешественника, который занимается живописью, прошла выставка в Русском музее. В следующем году он планирует выставить около 250 своих работ в Манеже, среди них будет первая картина, нарисованная на полюсе.

По словам Конюхова, на Северном полюсе он был четыре раза: дважды в составе лыжных экспедиций, один раз в одиночном походе и один раз в экспедиции на собачьих упряжках. Но из-за тяжелых условий он ни разу не мог взять необходимое для живописи.

"Сейчас турфирма, продающая туры на полюс, пригласила меня стать участником рейса, поэтому могу взять с собой краски и четыре холста - один или два на Северный полюс, и, возможно, по дороге тоже будут одна или две картины", - сказал Конюхов. Рисовать планируется маслом, так как такие краски подходят для морозной погоды. Он отметил, что это не самые тяжелые условия для живописи - ранее писал пейзажи на Чукотке при минус 25 градусах: "краски приходилось держать в кармане, чтоб не замерзли".

Этот туристический круиз на Северный полюс станет пятым и последним в текущем году. Крупнейший в мире атомный ледокол "50 лет Победы" проводит круизные рейсы на Северный полюс с 2008 года. Путешествие занимает около 11 суток. Порядка пяти дней нужно, чтобы достичь географической точки полюса, далее атомоход посещает острова архипелага Земли Франца-Иосифа.

Строительство ледокола велось на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге с перерывами с 1989 года по 2007 год. Помимо туристических рейсов ледокол работает на проводке судов в Арктике в рамках проектов освоения Арктического шельфа.

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