Власти Амурской области обещают обеспечить всем необходимым жителей подтопленных сел

БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 июля. /ТАСС/. Власти Амурской области пообещали обеспечить всем необходимым местных жителей, которые предпочли остаться в подтопленных селах, а не уехать в пункты временного размещения. Как сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора, сладости и сигареты также будут отправляться людям при первой возможности.

В понедельник на заседании комиссии по ЧС глава региона Василий Орлов отметил, что остающихся в зоне паводка необходимо обеспечить необходимым минимумом продуктов и питьевой водой. А в ответ на просьбу жителей села Угловое Мазановского района привезти сигареты, он предложил не "допускать перегибов" при формировании груза.

"Завоз продуктов - воды, хлеба, масла, мяса, сладостей для детей, а также комбикормов для скота - идет вертолетом. По возможности доставляются и сигареты. Но, как отметил глава региона, прежде всего необходимо доставить самое необходимое в нужных количествах тем, кто оказался отрезан водой", - пояснили в пресс-службе.

Отмечено, что людям постоянно предлагают покинуть зону паводка на вертолете. "В пунктах временного размещения есть все необходимое. И в населенным пунктах, где они расположены, есть, в том числе и магазины, чтобы купить сигареты. Глава региона и все оперативные службы каждый день уговаривают жителей уехать, однако пока люди продолжают оставаться в затопленном селе. При этом вертолету с каждым днем все сложнее совершать посадки в этих районах", - заметили в пресс-службе.

Паводкок в Амурской области

По данным правительства области, порядка 280 человек в понедельник эвакуированы из зоны паводка, в общей сложности вывезено из подтопленных населенных пунктов Приамурья около 2 тыс. человек, более 600 из них находятся в пунктах временного размещения. Остаются подтопленными 14 населенных пунктов, 584 жилых дома, 820 приусадебных участков. Гребень паводка проходит в районе села Мазаново Мазановского района. С авиабазы жителям, попавшим в зону подтопления, доставлены 950 литров воды, тонна продуктов, 200 литров горюче-смазочных материалов.

Пресс-служба управления МВД по Амурской области сообщила о начале работы горячей телефонной линии для пострадавших. В регионе открываются пункты сбора вещей: в первую очередь пострадавшим нужны постельное белье, полотенца, средства личной гигиены, теплая одежда, обувь.

В понедельник, как сообщается на сайте регионального правительства, 30 первых школьников из подтопленных районов принял оздоровительный лагерь "Огонек" города Благовещенска.

Паводок в Амурской области, согласно прогнозам, будет продвигаться дальше по бассейну реки Зея, не исключено попадание в зону ЧС 24 населенных пунктов и около 1 тыс. жилых домов.