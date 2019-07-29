Суд начал процедуру банкротства издателя журналов "Русский репортер" и "Эксперт"

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы ввел процедуру наблюдения в медиахолдинге "Группа "Эксперт" по иску Транскапиталбанка о долгах в размере 54,9 млн рублей. Об этом говорится в определении суда от 26 июля.

"Ввести в отношении акционерного общества "Группа "Эксперт" процедуру наблюдения. Признать требование публичного акционерного общества "Транскапиталбанк" [о признании "Группы "Эксперт" банкротом] обоснованным и включить в третью очередь реестра требований кредиторов должника в общем размере 54 859 909,00 рублей", - говорится в документе, размещенном в электронной картотеке суда.

Задолженность возникла из-за непогашенного кредита, выданного банком в 2013 году. Также решением суда в медиахолдинг назначен временный управляющий. Следующее заседание по процедуре банкротства должно состояться 16 января 2020 года, следует из определения арбитража.

Медиахолдинг "Эксперт" был создан в 2006 году, издает журналы "Эксперт" и "Русский репортер".