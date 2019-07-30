Выпускники школ из Петербурга разработали цифровой сервис навигации по университетам

ТАСС, 30 июля. Участники Кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ) из Петербурга разрабатывают новое мобильное приложение для мониторинга загруженности аудиторий российских вузов, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе движения.

Проект "Кампус. Пробки" запустили петербургские выпускники школ на факультете "Практики будущего" образовательного интенсива "Остров 10-22". Первым вузовский навигатор в своем кампусе готов внедрить Магнитогорский государственный технический университет (МГТУ) имени Г. И. Носова.

"Приложение будет в реальном времени отслеживать загруженность аудиторий, общих зон университета, точек питания, коридоров, переходов и с учетом этих данных прокладывать оптимальные маршруты. Также пользователи сервиса "Кампус. Пробки" смогут оставлять полезные комментарии на карте. Кроссплатформенное приложение будет работать на устройствах и с операционной системой Android, и с IOS", - пояснила участница команды разработчиков Татьяна Гордеева.

Концепт приложения подразумевает постоянный автоматический сбор данных. "На их основе мы можем получать паттерны поведения студентов и оптимизировать работу кампуса: где нужно чаще менять напольное покрытие, а где можно понизить затраты на электричество, вентиляцию, потому что там реже ходят студенты, - рассказала Гордеева.

Разработчики отмечают, что существует несколько способов получения данных о местонахождении пользователей. Привычная геолокация внутри помещений не работает, в то же время решения на основе RFID-меток и хот-спотов - локальных Wi-Fi сетей достаточно дорогостоящие. Наиболее подходящей является технология iBeacon, использующая Bluetooth - сейчас ее популярность на рынке интернета вещей стремительно растет.

Участниками факультета "Практики будущего" стали 120 победителей Олимпиады НТИ, проектных школ и других конкурсов Кружкового движения НТИ. Под руководством экспертов и наставников школьники и выпускники разработали проекты с использованием новейших технологий в образовательной, научной и внеучебной работе университетов. Среди таких предложений - сетевая модель вузовских фаблабов (от fabrication laboratory - мастерских по созданию своих проектов) по нейротехнологиям и когнитивным наукам NCognoLab, система самообучения студентов HackMe на основе игры CTF (Capture the Flag, "Захвати флаг"), цифровая платформа VUZConnect для взаимодействия школьников с вузом, упомянутое приложение "Кампус. Пробки" и другие.

О Национальной технологической инициативе

Национальная технологическая инициатива - долгосрочная программа по созданию новых рынков и обеспечению условий для технологического лидерства России к 2035 году. Задачи НТИ интегрированы в нацпроект "Наука". Согласно паспорту нацпроекта, к 2020 году в России должно быть создано 14 центров компетенций НТИ. В рамках НТИ одобрены дорожные карты развития технологий по направлениям (рынкам) Аэронет, Автонет, Маринет, Нейронет, Хелснет, Энерджинет, Технет и Кружковому движению. В числе сквозных технологий НТИ - искусственный интеллект, интернет вещей, большие данные, квантовые технологии, новые и портативные источники энергии, нейротехнологии.