Прокуратура выявила множественные нарушения в хабаровском лагере "Холдоми"

ТАСС, 30 июля. /ТАСС/. Прокуратура Хабаровского края выявила множественные нарушения требований безопасности в лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми", где произошел пожар, унесший жизнь четверых детей. Об этом в эфире программы "Утро с Губернией" во вторник рассказали представители краевой прокуратуры Слава Когай и Евгений Булавин.

"Очень серьезные претензии ко всем надзорным и контролирующим органам. Делали ссылки на то, что нет нормативно утвержденных требований к правилам пожарной безопасности, вообще к безопасности детского отдыха в палаточных лагерях, однако должен быть какой-то здравый смысл. Детей в возрасте 10-11 лет [селят] в палаточный городок, а это район, приравненный к Крайнему Северу, резкие перепады температуры, дожди. И ни специалисты Роспотребнадзора, ни другие органы не посмотрели соблюдение температурного режима", - рассказал в эфире программы заместитель прокурора Хабаровского края Когай.

Он пояснил, что в лагере не были предусмотрены условия для сушки вещей после дождя. "Вот и нашли выход - дали нагреватели, которые и явились, на наш взгляд, причиной этой трагедии", - рассказал Когай, добавив, что ведомство направило представление губернатору с требованием привлечь к ответственности виновных должностных лиц.

По его словам, на месте происшествия в Солнечном районе работала оперативная бригада прокуратуры. По результатам этой работы уже задержали сотрудника МЧС, которого подозревают в халатности. "Решается вопрос о направлении в следственные органы материалов в отношении должностных лиц министерства образования, которые ненадлежащим образом осуществляли региональный контроль. Региональный контроль, на наш взгляд, свелся к простой фикции", - сказал заместитель прокурора Хабаровского края.

Начальник отдела по надзору за соблюдением прав предпринимателей прокуратуры Хабаровского края Булавин уточнил, что у проверяющих также возникли вопросы к администрации Солнечного района и Комсомольскому филиалу центра гигиены и эпидемиологии. "Когда [Комсомольский филиал центра гигиены и эпидемиологии] проводил экспертные исследования лагеря, то не в полной мере учел те требования, которые распространяются на палаточные лагеря и, соответственно, это не было отражено в экспертном заключении. В деятельности администрации Солнечного района выявлены нарушения, связанные с отсутствием информации о комплектации лагеря (о том, что он был укомплектован еще и палатками), о мерах по обеспечению безопасности", - сказал Булавин.