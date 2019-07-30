Чиновников в Забайкалье пересадят со служебных машин на такси с ГЛОНАСС

ЧИТА, 30 июля. /ТАСС/. Власти Забайкальского края, где в начале июня чиновников для экономии лишили постоянно закрепленных за ними служебных автомобилей, решили пойти дальше - в регионе намерены пересадить госслужащих на такси с системой ГЛОНАСС, которая бы фиксировала, когда и куда они ездят. Об этом во вторник ТАСС сообщил заместитель руководителя администрации губернатора Сергей Меркулов.

"Прорабатывается вариант, при котором чиновники будут пользоваться такси, оборудованными системой ГЛОНАСС. Это позволит фиксировать расход топлива, контролировать перемещения автомобилей так, чтобы госслужащие ездили только по заявленным маршрутам и не могли пользоваться служебным транспортом в личных целях", - сказал Меркулов.

Вызвать себе машину чиновники смогут через мобильное приложение. Как считают в администрации губернатора края, это приведет не только к экономии и повышению контроля за поездками, но и позволит создать для госслужащих более комфортные условия - оформлять заявки на получение машин станет проще.

Сейчас, чтобы получить машину, чиновникам в Забайкалье нужно заранее подать диспетчеру заявку и обосновать необходимость поездки. Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, только за три недели июня это позволило сэкономить 800 тыс. рублей.