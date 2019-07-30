Власти Сахалина: Япония готова продолжить сотрудничество с Россией в сфере спорта

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 июля. /ТАСС/. Японские власти после встречи с участниками первого международного двухэтапного эстафетного заплыва через пролив Лаперуза с острова Сахалин до острова Хоккайдо (Япония) заявили о готовности продолжить с Россией сотрудничество по организации совместных спортивных мероприятий. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе Сахалинской областной думы.

27 титулованных пловцов-экстремалов из России, Японии, КНР и ЮАР совершили первый в истории двухэтапный эстафетный заплыв через пролив Лаперуза от мыса Крильон острова Сахалин до мыса Соя острова Хоккайдо. В нем приняли участие члены сборной России, чемпионы мира, участники заплывов через пролив Ла-Манш (34 км), Берингов пролив (135 км), Первый Курильский пролив с мыса Лопатка (Камчатка) до острова Шумшу (Сахалин).

"Представителям мэрии японского города Вакканай и Губернаторства острова Хоккайдо идея таких спортивных мероприятий понравилась. При личной встрече с участниками заплыва японская сторона заявила о готовности и далее развивать сотрудничество между странами (островами)", - сообщила пресс-служба со ссылкой на инициатора заплыва, председателя Межрегиональной ассоциации холодового плавания России Александра Брылина, встретившегося с депутатами облдумы.

Ранее сообщалось о том, что первый этап заплыва стартовал 19 июля. Заплыв проходил по правилам эстафетной гонки: каждый пловец находился в воде в течение 10 минут, первым стартовал южноафриканский спортсмен Джастин Коутси. Второй этап начался 20 июля. По планам, марафон должен был завершиться 21 июля вечером на мысе Соя в Японии, но финиш состоялся 22 июля.

Все спортсмены преодолели пролив без гидрокостюмов в воде, температура которой не превышала 8-10 градусов тепла. Всего пловцам пришлось преодолеть 66 км вместо запланированных 43 при глубине от 62 до 65 метров. Мероприятие прошло в рамках российско-японской народно-дипломатической миссии под девизом "Навстречу солнцу и дружбе: от березки до сакуры".

Пролив Лаперуза

Пролив Лаперуза соединяет Японское и Охотское моря, он располагается между северной оконечностью японского острова Хоккайдо и южной оконечностью российского острова Сахалина. Его длина достигает 94 км, ширина в самой узкой части - 43 км, глубина от 20 до 118 м.