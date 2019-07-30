Правительство утвердило перечень потенциально опасных собак

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, утверждающее перечень из 12 собачьих пород, признанных потенциально опасными. Документ размещен во вторник на сайте кабмина.

Выгул таких собак без намордника и поводка запрещается за исключением случаев, когда потенциально опасная собака находится на огороженной территории, принадлежащей ее владельцу на праве собственности или ином законном основании.

"В список вошли 12 пород собак и их метисы, обладающие генетически детерминированными качествами агрессии и силы и представляющие потенциальную опасность для жизни и здоровья людей. В перечень также вошли породы, используемые для травли, и аборигенные породы, в которых не велась селекция на лояльность к человеку, и особенности их поведения не до конца изучены", - говорится в пояснительной записке.

Опасными признаны акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ (гибрид волка), гуль дог, питбульмастиф, северокавказская собака, а также возможные помеси собак этих пород.

В декабре 2018 года был принят федеральный закон "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". МВД предложило перечень потенциально опасных пород собак, включавший 71 позицию. Впоследствии он был сокращен.