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Умер советский разведчик Анатолий Баронин

Во время работы в Нигерии в 1970-х годах он смог впервые получить информацию о лихорадке Эбола

КИЕВ, 30 июля. /ТАСС/. Cоветский разведчик, полковник в отставке Анатолий Баронин умер на Украине в возрасте 86 лет. Об этом сообщила пресс-служба Службы внешней разведки (СВР) Украины.

В ведомстве напомнили, что именно Баронин во время работы в Нигерии в 1970-х смог впервые получить информацию о тогда новой опасной болезни - лихорадке Эбола. "Пробирки с зараженной вирусом кровью срочно были отправлены специальным рейсом "Аэрофлота" в СССР. Немецкий журнал Stern в 1970-е годы назвал его "выдающимся мастером шпионажа", - говорится в сообщении украинской СВР.

Баронин родился в 1932 году в Москве. Кроме Нигерии, он был резидентом советской внешней разведки в Гане и Либерии, более 25 лет прослужил в Первом главном управлении КГБ СССР. Вернувшись из-за рубежа, до 1986 года работал в Москве в центральном аппарате разведки. Последние пять лет службы был первым заместителем начальника разведки Украины.

В 1991 году он уволился в запас, преподавал в Институте СВР Украины, где читал будущим украинским разведчикам теорию разведывательной деятельности.

Вирус Эбола был обнаружен в дельте реки Заир в 1976 году, после чего его вспышки фиксировались в ряде африканских стран, в частности в Судане, Габоне, Республике Конго, Анголе и других странах. Самая масштабная эпидемия произошла в 2014-2016 годах, когда вирусом заразились 28,6 тыс. человек.

Теги
АнголаУкраинаГанаЛиберияНигерияСуданРоссияКонго (РК)
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