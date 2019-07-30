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СК проверит информацию СМИ о ребенке, запертом в камере хранения магазина в Подмосковье

Инцидент произошел в Сергиевом Посаде

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Следствие проверяет информацию о двухлетнем ребенке, оставленном матерью в камере хранения магазина в Сергиевом Посаде. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК РФ по Московской области Ольга Врадий.

"29 июля в СМИ появилась информация о том, что в Сергиевом Посаде женщина оставила своего двухлетнего ребенка в камере хранения супермаркета", - сказала Врадий.

Услышав плач, сотрудники магазина вскрыли запертую ячейку камеры хранения и обнаружили там ребенка. Женщина в свое оправдание заявила, что ребенок сам залез в ячейку. "По данной информации СМИ в следственном отделе по Сергиеву Посаду ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки", - сообщила представитель ГСУ.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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