Аксенов требует отстранять от должности начальников автостанций за нелегальные перевозки

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июля. /ТАСС/. Глава Крыма Сергей Аксенов требует от министерства транспорта республики отстранять от должности и увольнять начальников автостанций, которые не принимают мер по борьбе с нелегальными перевозчиками, сообщил он во вторник на заседании регионального правительства.

"Я прошу оценку за бездеятельность дать начальникам автостанций, в том числе. Как наблюдатели, со стороны, смотрят должностные лица … Отстранять от должности их, увольнять тех, у кого прослеживается заинтересованность", - сказал он.

Аксенов также считает необходимым возбуждение уголовных дел за бездеятельность в части борьбы с нелегальными перевозками в отношении должностных лиц исполнительной власти, правоохранительных и контролирующих структур.

"Я рассчитываю на республиканскую прокуратуру … Ожидаем возбужденных уголовных дел за бездействие в отношении должностных лиц как администраций, так и правоохранительных органов - всех, кто отвечает за эту ситуацию. Всем плевать абсолютно, каждый находит пункт в инструкции, почему он не должен вмешиваться в процесс", - подчеркнул он.

Ранее Аксенов требовал от Минтранса республики навести порядок в сфере пассажирских перевозок. В начале июля 2019 года уволили гендиректора госпредприятия "Крымавтотранс" Игоря Коробчука, претензии к нему состояли в том, что он не обеспечил борьбу с нелегальными перевозчиками вблизи автостанций региона. 22 июля глава республики анонсировал проведение 50-дневного рейда по выявлению нелегальных перевозчиков.

Ситуация с маломерными судами

Аксенов также считает необходимым ужесточить борьбу с предпринимателями, нелегально использующими маломерные суда для проведения морских экскурсий.

"Там полный бардак. Все службы признаются в своем бессилии. Мы настаиваем в том числе на конфискации орудия административного правонарушения. Проехали, конфисковали сразу, у кого нет документов, и на этом все закончится <…> Ситуация аховая практически везде", - сказал Аксенов во вторник на заседании республиканского правительства.

Он отметил, что попросил главу правительства РФ Дмитрия Медведева рассмотреть вопрос о необходимости ужесточения административной ответственности в сфере использования маломерных судов.

В республике пока нет единого реестра маломерных судов. Гидроциклы, катера, используются для проведения экскурсий, с нарушением правил.