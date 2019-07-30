Прокуроры восстановили за полгода права 300 тыс. граждан в России

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Прокуроры защитили и восстановили права 300 тыс. жителей России за полгода. Об этом сообщил генпрокурор РФ Юрий Чайка на коллегии ведомства по итогам работы в первом полугодии 2019 года.

"За первые шесть месяцев текущего года принятыми мерами восстановлены права 300 тыс. граждан в трудовой сфере, почти 10 тыс. пенсионеров и инвалидов в области льготного обеспечения лекарствами, получения медицинских услуг, оплаты проезда", - сказал Чайка.

По его словам, также прокурорами защищены жилищные права более 4,5 тыс. детей-сирот. "В целом позитивных оценок заслуживают результаты прокурорского надзора в экономической отрасли, в сфере защиты бизнеса и в области противодействия коррупции", - отметил генпрокурор РФ.

По его словам, повышенное внимание было уделено пресечению распространения в интернете призывов к экстремизму и массовым беспорядкам, нарушений при обеспечении авиаперевозок. "Несмотря на внушительный объем проделанной работы, не все удалось решить", - добавил Чайка.