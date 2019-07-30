ВЦИОМ выяснил, что 68% россиян ориентированы на сбережения

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Порядка 68% россиян предпочитают не тратить сбережения и откладывать деньги на будущее, при этом 24% опрошенных готовы делать крупные покупки. Об этом свидетельствуют результаты опроса, обнародованные во вторник Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Согласно данным последнего опроса, 24% россиян оценивают нынешнее время, как благоприятное для крупных покупок (22% в январе 2019 года)", - говорится в материалах опроса. При этом 59% опрошенных не разделяют эту позицию и считают, что сейчас не время тратить большие суммы денег.

Две трети россиян (68%) ориентированы на сберегательное поведение - они говорят о необходимости тратить по минимуму, стараясь сохранить максимальную сумму на будущее. Около четверти респондентов (23%) считают правильным побыстрее потратить зарплату или пенсию, а сбережения вложить во что-нибудь ценное.

Брать кредиты в банках готовы 14% россиян. "Почти три четверти наших сограждан (72%) все же не считают возможным в настоящее время рассматривать вопрос о получении крупных займов", - отмечено в сообщении.

Доверие к банкам в течение последних месяцев остается практически неизменным. Размещать сбережения на депозитах считают целесообразным 46% граждан, забрать сбережения из банков советуют 32% опрошенных.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 27 июля 2019 года. Объем выборки - 1,6 тыс. респондентов, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.