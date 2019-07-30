Группа архитекторов предложила возвести на площади перед Нотр-Дамом временный собор

Проект, получивший название "Павильон Нотр-Дам", стал откликом на призыв настоятеля собора Парижской Богоматери Патрика Шове возвести "временный дом для прихожан" Нотр-Дама, сильно пострадавшего при пожаре в апреле этого года.

ПАРИЖ, 30 июля. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Проект временного собора для миллионов верующих и туристов на время реконструкции Нотр-Дама представили во Франции. Его авторами выступили архитекторы бюро Gensler, базирующегося в Париже.

Как отмечает агентство France-Presse, в случае, если проект будет одобрен парижскими властями, потребуется около шести месяцев на создание временного храма, площадь которого составит 1,7 тыс. кв. м. Авторы проекта предлагают построить павильон на площади перед собором Нотр-Дам. Согласно проекту, здание могло бы использоваться не только для религиозных служб, но и для проведения выставок и концертов.

Предполагается, что павильон будет построен из прочных материалов. Представитель архитектурного бюро Филипп Паре подчеркнул, что "использование обожженного дерева при строительстве здания станет неким символом, эта древняя техника предохраняет древесину от воздействия огня". "В случае пожара прочность конструкций только усилится", - подчеркнул он. По словам представителя бюро, для сооружения стен и кровли здания будут использованы такие материалы , как поликарбонат и политетрафторэтилен.

Часть собора будет состоять из подвижных панелей, что, по словам авторов проекта, позволит менять конструкцию здания по необходимости. Согласно задумке архитекторов, две большие подвижные прозрачные панели будут установлены за алтарем, чтобы прихожане могли видеть собор Нотр-Дам. По словам Паре, "здание в дальнейшем может быть использовано для других целей и в других городах". "Идея нашего проекта - философия простоты и скромности", - подчеркнул архитектор.

Пожар в соборе Парижской Богоматери вспыхнул вечером 15 апреля, огонь удалось полностью потушить лишь утром следующего дня. По предварительным данным, возгорание произошло в районе шпиля собора по не выясненным до сих пор причинам. Огонь полностью уничтожил деревянную крышу и шпиль, который упал на каменный свод и пробил его в трех местах. Часть шпиля догорала уже на полу собора.

Спустя несколько дней после пожара настоятель Нотр-Дама высказал предложение возвести на время его реконструкции символический собор для верующих и туристов. Как указал тогда Шове, мэр Парижа Анн Идальго поддержала эту идею и согласилась выдать разрешение на предоставление части площади под строительство собора.

