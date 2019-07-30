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Замгенпрокурора призвал жестко пресекать действия участников незаконных акций

Александр Буксман также считает, что в связи с несанкционированными акциями в Москве необходимо скорректировать организацию надзора в период подготовки в выборам
Первый заместитель генпрокурора РФ Александр Буксман Сергей Карпухин/ТАСС
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Первый заместитель генпрокурора РФ Александр Буксман
© Сергей Карпухин/ТАСС

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Прокуроры должны жестко пресекать действия участников и организаторов несанкционированных акций в период подготовки к единому дню голосования. Об этом сообщил первый заместитель генпрокурора РФ Александр Буксман на коллегии ведомства по итогам работы в первом полугодии 2019 года.

"Последнее событие в Москве диктует необходимость корректировки организации надзора в органах в период подготовки к проведению единого дня голосования, - сказал Буксман. - Прокурорам следует жестко пресекать действия организаторов и участников незаконных и несогласованных публичных акций, своевременно реагировать на факты нарушения законодательных прав граждан и использовать для этого весь арсенал мер реагирования, включая и вопросы антитеррористической защищенности избирательных участков".

Буксман также считает, что в связи с несанкционированными акциями в Москве необходимо скорректировать организацию надзора в период подготовки в выборам.

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