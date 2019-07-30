Первый в городе чугунный мост капитально отремонтируют в Петербурге в 2020 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июля. /ТАСС/. Зеленый мост через реку Мойку в Центральном районе Петербурга, который является первым чугунным мостом в городе и объектом культурного наследия федерального значения, капитально отремонтируют к 1 мая 2020 года, в преддверии празднования 75-летия Победы, сообщил журналистам во вторник врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

"В августе этого года планируем приступить к реконструкции Зеленого моста, по нему проходит крупный транспорт, особенно во время парада, на нем разворачивается военная техника <...> Мы приняли решение до 1 мая 2020 года ввести его в эксплуатацию [после капитального ремонта] к Дню 75-летия Победы в Великой Отечественной войне", - сказал он.

Как уточнил для журналистов директор эксплуатационной компании "Мостотрест" Андрей Кочин, приступить к капитальному ремонту переправы компания намерена 5 августа 2019 года. Стоимость работ оценивается в 497,5 млн рублей, планируется усиление свайного фундамента, укрепление бутовой кладки и выполнение других реставрационных работ.

В 2023 году мост, перекинутый через реку Мойку по оси Невского проспекта и соединяющий Казанский остров со вторым Адмиралтейским островом, отметит 215-летний юбилей. Это однопролетное металлическое сооружение арочной конструкции длиной 30 м и шириной в осях перил - 38,6 м. Объект находится под охраной комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга.

Во вторник Беглов проинспектировал ход капитального ремонта Первого Инженерного моста - объекта культурного наследия России федерального значения. Завершить работы стоимостью 35 млн рублей планируется к 15 октября 2019 года. Осуществляется ремонт железобетонной плиты пролетного строения и полная замена покрытия мостового полотна, 22 июня автомобильное движение по мосту было перекрыто.

Переправа протяженностью чуть более 23 м была открыта в створе набережной реки Фонтанки у Михайловского (Инженерного) замка в 1825 году, она соединяет остров Летний сад и Спасский остров. В следующем году мосту исполнится 195 лет.