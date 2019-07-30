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Генпрокуратура в августе начнет проверку пенсионных фондов

Ранее соответствующее поручение было дано главой государства

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура с августа начнет проверку работы пенсионных фондов в стране. Об этом сообщил во вторник первый заместитель генпрокурора РФ Александр Буксман на расширенной коллегии надзорного ведомства по итогам первого полугодия.

"По поручению президента с августа мы приступаем к проверке исполнения законодательства пенсионными фондами. К организации ее проведения надо подойти с особой тщательностью", - сказал он.

"Факты незаконного перевода пенсионных накоплений граждан из Пенсионного фонда России в нецелевое использование должны получить правовую оценку, в том числе уголовную", - подчеркнул Буксман.

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