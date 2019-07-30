Эксперт: проект суперсетей позволит увеличить надежность энергоснабжения в мире

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Межгосударственные энергетические программы могут быть реализованы благодаря суперсетям - линиям высоковольтных сетей постоянного тока, способных передавать электроэнергию на расстояние до 6 тыс. км с минимальными потерями и без ущерба окружающей среде. Это позволит увеличить надежность энергоснабжения и усилить региональную интеграцию, считает председатель Международного комитета по присуждению премии "Глобальная энергия", нобелевский лауреат Рае Квон Чунг.

"Действующий климатический кризис должен стимулировать мировое сообщество на участие в межгосударственных энергетических программах с фокусом на решение проблем нескольких государств. Такие масштабные проекты могут быть реализованы благодаря суперсетям - линиям высоковольтных сетей постоянного тока (HVDC), позволяющим передавать электроэнергию на расстояние до 6 тыс. км с минимальными потерями и без ущерба окружающей среде", - сказал Рае Квон Чунг, слова которого приводит пресс-служба "Глобальной энергии".

По его словам, суперсети дадут странам возможность наладить связь между их национальными энергосистемами, увеличить надежность энергоснабжения и усилить региональную интеграцию. От подобных проектов, по словам экспертов, в выигрыше останутся и страны-экспортеры возобновляемых источников энергии (ВИЭ), которые получат прибыль от продаж энергии. И страны-импортеры, которые смогут сократить свои углеродоемкие предприятия и улучшить общую экологическую обстановку.

В качестве примера Чунг привел Китай, который в настоящее время столкнулся с серьезными климатическими проблемами, вызванных сжиганием органического топлива. Если страна получит доступ к экологически чистой энергии из Монголии или Казахстана, то сможет снизить потребление угля. Кроме того, внедрение суперсетей позволит сократить пиковую нагрузку электростанций и транспортировать излишки энергии из одного региона в другой.

Однако, по словам Чунга, есть ряд вызовов, препятствующих широкому внедрению суперсетей. Прежде всего, это политические барьеры и нехватка инвестиций. "Субсидии и другие меры государственного стимулирования могут создать условия для развития экологически чистых рынков. А активность частных инвесторов способна подтолкнуть правительства к заключению международных соглашений", - считает эксперт.

"Глобальная энергия" - международная награда за выдающиеся исследования и научно-технические разработки в области энергетики. С 2003 года ее лауреатами стали 37 ученых из 12 стран, в том числе из России, Великобритании, Германии, США и Японии. Премия входит в топ-99 престижных и значимых международных наград по данным Международной обсерватории IREG.