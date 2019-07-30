С начала года в России предотвращено 17 терактов

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. В России за полгода пресечено 17 попыток совершения терактов. Об этом сообщил во вторник первый заместитель генпрокурора РФ Александр Буксман на коллегии ведомства по итогам работы в первой половине 2019 года.

"Сохраняется опасность создания очагов террористической активности в регионах страны. Подтверждением этому является количество предотвращенных правоохранительными органами террористических актов. В минувшем полугодии таких попыток было предпринято 17", - сказал он.

По словам Буксмана, сейчас террористы сконцентрировались на создании так называемых спящих ячеек, вовлечении в террористическую деятельность новых членов через интернет, а также поиске источников и способов финансирования. "Прокурорам совместно с правоохранительными ведомствами следует сосредоточиться на выявлении и пресечении именно таких фактов. Значительные усилия прокуроров, как и прежде, должны быть направлены на защищенность мест массового пребывания людей", - отметил он.

Также прокуроры должны совместно с правоохранительными органами обеспечить безопасность спортивных объектов, задействованных в проведении матчей чемпионата Европы по футболу в 2020 году.