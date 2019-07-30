Датчик для профилактики и лечения инсульта разработают в России к концу 2020 года

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Портфельная компания Биофонда Российской венчурной компании (РВК) получила грант в размере 5 млн рублей на разработку датчика, который позволит измерять температуру головного мозга для профилактики и лечения инсульта. Ожидается, что устройство будет создано к концу 2020 года, сообщила во вторник пресс-служба РВК.

"Портфельная компания Биофонда РВК "РТМ Диагностика" получила минигрант Фонда "Сколково" в размере 5 млн рублей на разработку микроволнового датчика РТМ-Brain. Прибор позволит визуализировать температуру головного мозга для профилактики и лечения инсульта", - говорится в сообщении. Ожидается, что РТМ-Brain будет разработан к концу 2020 года, и в течение двух-трех лет он не будет иметь аналогов в мире.

РТМ-Brain для измерения температуры внутренних тканей головного мозга будет использовать технологию радиотермометрии. Методика является абсолютно безвредной и может быть использована как экспресс-метод диагностики. Отмечается, что на первом этапе измерение температуры головного мозга позволит эффективно проводить процедуру церебральной гипотермии - это один из методов лечения ишемического инсульта, который заключается в искусственном охлаждении мозга. В дальнейшем термометрию планируется использовать также для диагностики степени поражения головного мозга и оценки возможностей реабилитации пациента.

"Первыми потенциальными заказчиками РТМ-Brain будут российские производители аппаратов для краниоцеребральной гипотермии (охлаждения - прим. ТАСС) головного мозга и реанимационные отделения. В последующем, по мере разработки новых медицинских технологий применения микроволновой радиотермометрии, РТМ-Brain найдет свое место в отделениях неврологии, травматологии и ортопедии, реабилитационных центрах", - сказал генеральный директор ООО "РТМ Диагностика" Владимир Нижнев, слова которого приводятся в сообщении.

"РТМ Диагностика" входит в портфель дочерних фондов РВК. В 2015 году компания привлекла 43 млн рублей инвестиций от Биофонда РВК и НКО "Фонд модернизации и развития технологий". "РТМ Диагностика" специализируется на разработках и коммерциализации технологии глубинной радиотермометрии. В основе технологии - измерение собственного электромагнитного излучения тканей человека в микроволновом и инфракрасном диапазоне волн. Метод позволяет неинвазивно выявлять температурные аномалии на глубине нескольких сантиметров и проводить раннюю диагностику различных воспалительных процессов и заболеваний.