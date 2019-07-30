Буддийские священнослужители готовы призвать дожди на сибирские пожары

ЧИТА, 30 июля. /ТАСС/. Буддийские священнослужители - ламы готовы совершить обряды, которые помогут пролить дожди на горящую в Сибири тайгу. Об этом сообщается во вторник на странице Буддийской традиционной сангхи (церкви) России в Instagram.

"Нужны точные координаты пожаров, название местностей, кто знает - отправьте. Попробуем [призвать] дожди", - говорится в сообщении. Представители сангхи также призвали власти остановить огонь.

По данным ФГУ "Авиалесоохрана", в России действует свыше 300 лесных пожаров на общей площади 2,8 млн га. Большинство из них зарегистрировано в Сибири - на территории Красноярского края и Иркутской области. Дым от пожаров чувствуется во многих городах Сибири.