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Союз журналистов России недоумевает в связи с планом Киева создать русскоязычный телеканал

Секретарь организации Тимур Шафир напомнил о "репрессивной политике" в отношении русского языка на Украине

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Союз журналистов России (СЖР) выразил недоумение в связи с планами Киева создать русскоязычный телеканал для "борьбы за умы в Крыму и Донбассе". Об этом во вторник корреспонденту ТАСС сообщил секретарь СЖР Тимур Шафир.

"Решение о создании международного русскоязычного канала для "борьбы за умы в Крыму и Донбассе" вызывает определенное недоумение на фоне репрессивной политики в отношении русского языка на Украине в целом, - сказал он. - Также, как и создание пропагандистского по своей сути телеканала на фоне непрекращающейся риторики по обличению "российской пропаганды".

По его мнению, вопросом, насколько это необходимо, в том числе экономически, стоит задаться украинским налогоплательщикам.

Ранее в администрации президента Украины Владимира Зеленского сообщили о планах по созданию международного русскоязычного телеканала, который поможет бороться за умы украинцев по всему миру, в том числе в Крыму и Донбассе.

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УкраинаРоссияКрымЗеленский, Владимир Александрович
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