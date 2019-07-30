Союз журналистов России недоумевает в связи с планом Киева создать русскоязычный телеканал

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Союз журналистов России (СЖР) выразил недоумение в связи с планами Киева создать русскоязычный телеканал для "борьбы за умы в Крыму и Донбассе". Об этом во вторник корреспонденту ТАСС сообщил секретарь СЖР Тимур Шафир.

"Решение о создании международного русскоязычного канала для "борьбы за умы в Крыму и Донбассе" вызывает определенное недоумение на фоне репрессивной политики в отношении русского языка на Украине в целом, - сказал он. - Также, как и создание пропагандистского по своей сути телеканала на фоне непрекращающейся риторики по обличению "российской пропаганды".

По его мнению, вопросом, насколько это необходимо, в том числе экономически, стоит задаться украинским налогоплательщикам.

Ранее в администрации президента Украины Владимира Зеленского сообщили о планах по созданию международного русскоязычного телеканала, который поможет бороться за умы украинцев по всему миру, в том числе в Крыму и Донбассе.