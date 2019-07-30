Глава Минприроды поручил Рослесхозу пересмотреть границы зон контроля лесных пожаров

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин поручил Рослесхозу совместно с региональными властями пересмотреть границы зон контроля труднодоступных лесных пожаров до конца августа, чтобы огонь и дым не переходили на населенные пункты. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Минприроды.

"В соответствии с поручением министра, необходимо пересмотреть границы зон контроля лесных пожаров таким образом, чтобы не только исключить вероятность перехода лесных пожаров на населенные пункты и объекты экономики, но и предотвратить задымление населенных пунктов, в том числе на территориях прилегающих субъектов РФ. Работу необходимо провести до конца августа и учесть в последующем плане действий региональных сил и средств пожаротушения", - говорится в сообщении.

Специалисты Минприроды России не исключают, что в случае пересмотра границ и площадей потребуется привлечение дополнительных сил и средств.

"Кроме того, министром дано поручение по итогам текущего пожароопасного сезона проанализировать эффективность использования выделенных средств на реализацию переданных лесных полномочий регионам, в том числе по мерам предотвращения лесных пожаров и достигнутого результата", - отметили в министерстве.

По данным Авиалесоохраны, в России действует свыше 300 лесных пожаров на общей площади 2,8 млн га. Большинство из них зарегистрировано в Сибири на территории Иркутской области (58 пожаров на площади 71 836 га) и Красноярского края (36 пожаров на площади 19 522 га).