Утвержден список потенциально опасных собак. Что нужно о них знать и стоит ли бояться?

Дмитрий Медведев подписал постановление с перечнем потенциально опасных пород собак. Согласно документу выгуливать таких собак без намордника и поводка запрещается, исключая случаи, когда животное находится на принадлежащей владельцу территории.
Эксперты рассказывают, почему эти породы трудно найти в России и что делать, если такая собака живет у вас дома.
Какие породы вошли в перечень?
В перечень вошли 12 пород: акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, отто, бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ, гуль дог, питбульмастиф и северокавказская собака.
МВД будет следить за статистикой нападений собак на людей и вносить предложения по дополнению перечня.
После публикации постановления заводчики активно обсуждали правильность написания некоторых пород, однако профессиональные кинологи считают, что разночтения допустимы и связаны с разницей переводов с английского и американского английского языков. Правда, из-за этого одну и ту же породу в списке указали два раза.
"Бэндог и американский бандог — это одна и та же собака, — говорит кинолог Евгений Цигельницкий. — Это эксперимент американских заводчиков, скрещивающих питбуля с мастифами. Получалась очень большая злобная собака. В Штатах они распространены".
Почему именно эти породы попали в перечень? Они агрессивные?
"Да, эти собаки могут быть агрессивнее других пород. Но не по отношению к человеку, а к другим собакам", — утверждает ветеринарный доктор, президент Союза кинологических организаций России, эксперт международной категории Владимир Уражевский.
"Агрессивной может быть и чихуахуа, но из-за маленького размера она не угрожает жизни человека. В случае нападения на детской площадке, например, мама просто возьмет ребенка на руки. Собаки перечисленных пород очень сильные. И по отношению к другим животным они могут проявлять агрессию, а хозяин, не рассчитавший силы, скорее всего, не удержит ее".
Прежде чем завести собаку указанной породы, нужно обязательно проконсультироваться с профессиональными кинологами, зоопсихологами, ветеринарами. Можно обратиться в Союз кинологических организаций России, записаться на бесплатные курсы. В союзе бесплатно выдадут литературу с рекомендациями по кормлению, содержанию, уходу и воспитанию питомца, расскажут об особенностях дрессировки.
"Это тяжело управляемые собаки, они требуют особых условий воспитания и обращения. Прежде чем завести такие породы, нужно хорошо подумать, готовы ли вы потратить деньги не только на щенка, на его питание, прививки, но и на занятия с кинологом. Если собака будет расти как трава, то и результат будет непредсказуемый — тут как с детьми", — поясняет Владимир Уражевский.
Большая ошибка, по мнению эксперта, если собаку заводят на эмоциях, потому, что нравится ее внешность. Чаще всего такие порывы заканчиваются в лучшем случае объявлениями в соцсетях с просьбой пристроить питомца в хорошие руки.
Что думают заводчики?
Выгуливать собак указанных пород без намордника и поводка нельзя, исключая случаи, когда животное находится на огороженной частной территории владельца. Однако не всегда можно соблюдать это правило, считает кинолог Евгений Цигельницкий.
"Есть ситуации, когда намордник нужно снять с собаки. К примеру, если на улице жарко, ведь испарение пота у собаки происходит через пасть. Если в жару она будет в наморднике, ей может стать плохо с сердцем. Невозможно воспитывать собаку, никогда не отпуская ее с поводка. А специально отведенные для прогулок площадки есть далеко не в каждом дворе".
Тем не менее кинолог считает, что список составлен грамотно.
"Среди этих собак никогда не велась селекция для выработки послушания человеку, лояльности к людям и животным, — говорит Евгений Цигельницкий. — Ни одна из перечисленных пород не относится к числу признанных, а признание означает обязательную процедуру прохождения выставки. Для того чтобы попасть на выставку, собака должна спокойной, неагрессивно относиться к людям и животным. Агрессивная собака просто не может получить племенную оценку".
По словам эксперта, вышеуказанные породы в основном разводятся именно для боев.
"Северокавказские собаки распространены в Дагестане, Ингушетии, Чечне. Булли кутта — тоже бойцовые, их разводят в Пакистане, держат в клетках и используют для ритуальных боев. Организованного клуба у них нет, нет окультуренности. Питбульмастифы популярны в Штатах, это увеличенные питы. Бэндоги также разводятся для боев, ни для чего другого их не применяют".
Собачьи бои запрещены в России, их проведение приравнивается к жестокому обращению с животными. Большинство перечисленных в списке пород не разводят на территории РФ, поэтому их в стране мало.
У меня собака из списка. Что делать?
В первую очередь, пройти с собакой курс обучения у профессионального кинолога, если вы еще не сделали этого. Кинологи и ветеринары утверждают, что агрессивной собаку делает воспитание, а не природа.
Не надо пытаться убеждать окружающих, что ваша собака безобидна. Старайтесь быть для собаки авторитетом, но не стройте отношения с ней на авторитарности. Собака должна понимать, что хозяин мудрый, он знает, что делать, подскажет, как ей себя вести в затруднительной ситуации. Если собаку воспитывать, используя физические наказания, агрессию, она будет вести себя по отношению к окружающим агрессивно, говорит зоопсихолог Екатерина Бухарова.
Не позволяйте посторонним, особенно детям, гладить собаку — для нее физический контакт с чужим человеком расценивается как угроза.
Если у вас родился ребенок, не оставляйте его наедине с собакой. Появление нового члена семьи — стресс для питомца, он не понимает, почему жизнь изменилась так сильно, и видит причиной стресса малыша.
Избегайте прогулок с питомцем в людных местах, местах общественного отдыха и с пониманием относитесь к людям, которые боятся вашу собаку.
Я вижу, что человек с потенциально опасной собакой нарушает правила. Как быть?
Если собака спокойно гуляет рядом с хозяином, а вы находитесь на приличном расстоянии от нее, то лучше всего пройти мимо, говорит кинолог Евгений Цигельницкий.
"Если собака не обращает внимания на прохожих, ведет себя спокойно и мирно, не стоит паниковать".
Если вам страшно, остановитесь и попросите хозяина взять собаку на поводок, скажите, что боитесь. Собака чувствует, когда человек испытывает страх, и его случайное резкое движение — например, если у вас вдруг зазвонил телефон и вы вскинули руку или подскользнулись и упали — может быть воспринято ею как агрессия и сигнал к атаке.
Вызывать полицию нужно, если вы заметили, что собака — причем не только так называемых бойцовых пород, а любая — агрессивно ведет себя по отношению к людям: скалится, рычит, кидается, если ее выгуливают на детской площадке, вблизи гуляющих детей.
Карина Салтыкова