Утвержден список потенциально опасных собак. Что нужно о них знать и стоит ли бояться?

"Да, эти собаки могут быть агрессивнее других пород. Но не по отношению к человеку, а к другим собакам", — утверждает ветеринарный доктор, президент Союза кинологических организаций России, эксперт международной категории Владимир Уражевский.

"Агрессивной может быть и чихуахуа, но из-за маленького размера она не угрожает жизни человека. В случае нападения на детской площадке, например, мама просто возьмет ребенка на руки. Собаки перечисленных пород очень сильные. И по отношению к другим животным они могут проявлять агрессию, а хозяин, не рассчитавший силы, скорее всего, не удержит ее".

Прежде чем завести собаку указанной породы, нужно обязательно проконсультироваться с профессиональными кинологами, зоопсихологами, ветеринарами. Можно обратиться в Союз кинологических организаций России, записаться на бесплатные курсы. В союзе бесплатно выдадут литературу с рекомендациями по кормлению, содержанию, уходу и воспитанию питомца, расскажут об особенностях дрессировки.

"Это тяжело управляемые собаки, они требуют особых условий воспитания и обращения. Прежде чем завести такие породы, нужно хорошо подумать, готовы ли вы потратить деньги не только на щенка, на его питание, прививки, но и на занятия с кинологом. Если собака будет расти как трава, то и результат будет непредсказуемый — тут как с детьми", — поясняет Владимир Уражевский.

Большая ошибка, по мнению эксперта, если собаку заводят на эмоциях, потому, что нравится ее внешность. Чаще всего такие порывы заканчиваются в лучшем случае объявлениями в соцсетях с просьбой пристроить питомца в хорошие руки.