Генпрокуратура возьмет на контроль устранение недостатков в оказании медпомощи гражданам

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Прокуратура возьмет на контроль устранение выявленных недостатков в оказании медицинской помощи гражданам РФ. Об этом сообщил первый заместитель генпрокурора РФ Александр Буксман на расширенной коллегии надзорного ведомства по итогам первого полугодия этого года.

Он подчеркнул, что получение гражданами качественной и доступной медицинской помощи отнесено к приоритетным национальным задачам.

"В текущем году прокурорами проведены масштабные проверки соблюдения законодательства об охране здоровья граждан. К сожалению, проблем еще много", - заявил Буксман.

По его словам, прокуроры "повсеместно отмечали ненадлежащее исполнение региональными органами власти полномочий по организации и оказанию населению стационарной и скорой медицинской помощи, комплектование больниц и поликлиник квалифицированными специалистами и необходимым оборудованием". Пресекались нарушения при лицензировании лечебных учреждений, обеспечения граждан жизненно важными лекарствами и медицинскими изделиями. Министру здравоохранения РФ внесено представление в связи с недостатками правового регулирования указанных вопросов, а также обязательного медицинского страхования, сообщил он.

"В ходе надзорным мероприятий следует уделять внимание доступности медицинской помощи и лекарственного обеспечения всех граждан, проживающих в отдаленных и малонаселенных местностях. Взять на контроль устранение нарушений, выявленных в ходе проверок, оценить достаточность уже принятых мер", - подчеркнул первый замгенпрокурора РФ.