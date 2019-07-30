Чайка призвал принять эффективные меры для недопущения незаконных акций перед выборами

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Генпрокурор РФ Юрий Чайка поручил принять эффективные меры для пресечения несанкционированных акций и других нарушений закона в период подготовки к выборам.

"В период подготовки и проведения выборов должны быть приняты эффективные меры по организации надзора в данной сфере. Особенно важно, чтобы события, которые недавно произошли в Москве, не повторились", - сказал он на коллегии ведомства по итогам работы в первом полугодии 2019 года.

"При необходимости оперативно внесите изменения в ведомственные распорядительные документы. Скорректируйте вопросы организации дежурств, извещения центрального аппарата Генеральной прокуратуры о текущей ситуации, и как уже было сказано, жестко пресекайте нарушения, используя весь комплекс мер реагирования", - отметил генпрокурор.

Первый заместитель генпрокурора Александр Буксман сообщил, что произошедшие в Москве несанкционированные акции диктуют "необходимость корректировки организации надзора в органах в период подготовки к проведению единого дня голосования".

В минувшую субботу сотрудники полиции совместно с Росгвардией задержали более 1000 человек за участие в несанкционированной акции в центре Москвы. Всего, по данным полиции, на эту акцию собрались более 3,5 тыс. человек. Власти заранее предупредили участников митинга об ответственности и недопустимости нарушения закона. Прокуратура Москвы проводит административное расследование в отношении 15 незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, которые являются организаторами незаконных акций 14 и 27 июля.