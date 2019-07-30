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Чайка поручил пересмотреть организацию надзора в сфере защиты граждан от ЧС

При этом генпрокурор призвал жестко реагировать на любые отступления от требований закона в данной сфере

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Генпрокурор РФ Юрий Чайка поручил подчиненным пересмотреть подходы к организации надзора за исполнением закона в сфере защиты граждан от чрезвычайных ситуаций.

"В мирное время люди погибают от пожаров, наводнений, уничтожается имущество, социальные объекты. Это требует от нас пересмотра подходов к организации надзора за исполнением законодательства о защите населения от природных и техногенных катастроф, использования уже имеющегося опыта помощи людям, оказавшимся в трудном положении", - сказал Чайка на коллегии надзорного ведомства по итогам работы в первом полугодии 2019 года.

При этом он призвал прокуроров жестко реагировать на любые отступления от требований закона в данной сфере.

Кроме того, Чайка поблагодарил своего заместителя Юрия Гулягина, а также прокурора Иркутской области Александра Воронина и других прокуроров, которые в очень сложных условиях, практически круглосуточно, работали в зоне паводка в Иркутской области и продолжают оказывать помощь гражданам. "Ими продемонстрирована слаженная, высокопрофессиональная работа, позволившая оперативно решить многие проблемы пострадавших. Было очень приятно слышать слова благодарности людей в адрес сотрудников прокуратуры. Думаю, это хороший пример для всех", - отметил генпрокурор.

На коллегии первый заместитель генпрокурора РФ Александр Буксман сообщил, что прокурорам необходимо обеспечить контроль за деятельностью ведомств, ответственных за оповещение населения, эксплуатацию гидротехнических сооружений и опасных производственных объектов. По его словам, прокурорам также предстоит организовать контроль за решением органами власти и местного самоуправления жилищных вопросов пострадавших, ценовой ситуации на товары и других проблем.

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Чайка, Юрий ЯковлевичРоссия
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