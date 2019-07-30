Генпрокурор России поручил оперативно реагировать на жалобы граждан в экологической сфере

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Прокуроры должны оперативно реагировать на жалобы россиян на нарушения в экологической сфере, в том числе в связи с реформой по обращению с твердыми коммунальными отходами. Об этом сообщил генпрокурор РФ Юрий Чайка на коллегии ведомства по итогам работы в первом полугодии 2019 года.

"Нужно последовательно повышать уровень организации надзора в экологической сфере, оперативно реагировать на жалобы граждан, в том числе связанные с реформированием отрасли по обращению с отходами", - сказал Чайка.

Он отметил, что природоохранные прокуроры совместно с контролирующими и правоохранительными органами должны сосредоточить усилия по защите объектов животного мира, водных биологических ресурсов, заповедных территорий и лесов от уничтожения, незамедлительно пресекать незаконную деятельность, создающую угрозу загрязнения окружающей среде и ее компонентам.