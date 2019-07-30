Прокуроры проверят регионы России, где не нашли участки земли для домов многодетных семей

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Российская прокуратура проверит регионы, где власти не нашли земельных участков для строительства домов, предназначенных многодетным семьям. Об этом сообщил первый заместитель генпрокурора РФ Александр Буксман на расширенной коллегии надзорного ведомства по итогам первого полугодия этого года.

"В связи с бездействием органов местного самоуправления прокуроры в судебном порядке добивались выделения бесплатных земельных участков для жилищного строительства многодетных семей. Однако в ряде регионов отмечается "дефицит" пригодных для этого земель - Алтайский, Приморский края, Белгородская, Омская, Ярославская области и другие", - заметил он.

В связи с этим, подчеркнул Буксман, "прокурорам следует проанализировать причины такой ситуации и принять соответствующие меры".