{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Ущерб от добычи песка на исчезающей косе в Крыму составил порядка 16,2 млн рублей

По словам министра экологии и природных ресурсов республики Геннадия Нараева, площадь нарушенных земель составила 33 га

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июля. /ТАСС/. Порядка 33 га территории исчезающей Бакальской косы в Крыму повреждено из-за добычи песка. Ее кадастровая стоимость - более 16,2 млн рублей, сообщил во вторник министр экологии и природных ресурсов республики Геннадий Нараев.

24 июля глава Крыма Сергей Аксенов обратился к прокурору с просьбой провести проверку чиновников, которые выдавали лицензию на добычу песка на Бакальской косе. Добыча песка на косе, как сообщали СМИ, которая в промышленных масштабах продолжается с 2015 года, привела к тому, что большая часть косы исчезла.

"По Бакальской косе мы получили технический отчет. Площадь нарушенных земель составила 33 га. По кадастровой оценке, стоимость составляет 16 млн 252 тыс. рублей", - сообщил он.

Аксенов поручил Нараеву направить в республиканскую прокуратуру эти данные.

С 2000 года Бакальская коса длиной 6 км - региональный ландшафтный парк площадью 1,5 тыс. га, находятся на грани исчезновения из-за того, что штормы размывают и вымывают почву. После сильных штормов 2005 и 2007 годов часть косы полностью размыло, и в результате образовался остров, который каждый год становится меньше.

До 2019 года на косе проводился молодежный форум "Таврида", в этом году он переехал в район Судака.

Теги
РоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрым
Арктика сегодня
Федор Конюхов намерен участвовать в создании художественного манежа и театра в Териберке
Путешественник также выступил инициатором наградного знака для людей, внесших значительный вклад в развитие Кольского полуострова
Читать полностью