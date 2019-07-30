Прокуроры проведут масштабную проверку качества питания в школах

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Прокуратура во втором полугодии проведет масштабную проверку питания в российских школах. Об этом сообщил первый заместитель генпрокурора РФ Александр Буксман на расширенной коллегии надзорного ведомства по итогам первого полугодия этого года.

"За последние пять лет в стране зафиксирован рост показателей заболеваемости детей по отдельным видам болезней. Одна из них - несоблюдение санитарных и гигиенических требований в школьных столовых", - отметил он, назвав и низкой эффективность работы контрольно-надзорных органов.

"Для детального разбора проблем во втором полугодии запланирована проверка обеспечения качественным питанием учащихся в образовательных учреждениях. Тема проверки охватывает и вопросы физической защищенности, профилактики нарушений", - добавил Буксман.