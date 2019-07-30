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В ООН считают действия полиции во время митинга в Москве 27 июля чрезмерными

Сотрудники полиции совместно с Росгвардией задержали более 1 тыс. человек

ЖЕНЕВА, 30 июля. /ТАСС/. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) выразило обеспокоенность действиями полиции во время несогласованного митинга в Москве 27 июля. Официальный представитель этого ведомства Руперт Колвилл высказал мнение во вторник на брифинге в Женеве, что "российская полиция, как представляется, применила чрезмерную силу против протестующих".

"Мы призывали российские власти позволить людям участвовать в мирных собраниях без ограничений", - сказал он, добавив, что "применение силы полицией всегда должно быть пропорционально вызову", и это должно быть "крайним средством". В УВКПЧ в этой связи "обеспокоены тем, что российская полиция, как представляется, применила чрезмерную силу против протестующих во время митинга в центре Москвы в минувшую субботу", сказал официальный представитель.

Сотрудники полиции совместно с Росгвардией задержали более 1 тыс. человек за участие в несанкционированной акции, прошедшей в центре Москвы 27 июля. Всего, по оценке полиции, на эту акцию собрались более 3,5 тыс. человек.

Власти заранее предупредили участников акции об ответственности и недопустимости нарушения закона. Прокуратурой Москвы проводится административное расследование в отношении 15 незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, которые являются организаторами незаконных акций 14 и 27 июля. Первое предупреждение прокуратуры они игнорировали. Прокурор повторно вынес им предостережения о недопустимости нарушения закона и об ответственности в случае его нарушения.

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