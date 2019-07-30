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Выборы в Мосгордуму - 2019

Суд отменил регистрацию кандидата на выборы в депутаты Мосгордумы Сергея Цукасова

Отмечается, что решение можно обжаловать в суде вышестоящей инстанции

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Мосгорсуд отменил регистрацию на выборы в Мосгордуму независимого кандидата Сергея Цукасова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Удовлетворен иск [депутата Совета депутатов муниципального округа Останкинский Александра] Школьникова об отмене решения окружной избирательной комиссии о регистрации в качестве кандидата в депутаты Мосгордумы Сергея Цукасова. Решение окружной комиссии признанно незаконным и отменено", - сказала представитель суда.

Данное решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано в суде вышестоящей инстанции.

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РоссияВыборы в Мосгордуму - 2019
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